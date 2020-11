Une centaine de postes à pourvoir d’urgence dans les collèges de la Charente-Maritime. Alors que les cours ont repris lundi, le Département lance une grande campagne de recrutement pour trouver rapidement des agents afin de garantir le respect du protocole sanitaire renforcé et de pallier le manque de personnel dû à la crise sanitaire. C’est ce que nous dit Brigitte Rokvam, vice-présidente du Département en charge des affaires scolaires :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/college-1.mp3 Brigitte Rokvam qui nous précise les types de postes proposés au sein des 51 collèges publics du département, qui accueillent plus de 26000 élèves et près de 2000 enseignants :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/college-2.mp3 Et pour postuler, il faut envoyer sa candidature (CV et lettre de motivation) par mail à emploi.recrutement@charente-maritime.fr.