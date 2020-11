A Royan, le périmètre où le port du masque est obligatoire s’élargit encore un peu plus. De nouvelles zones ont été définies par le maire de la Ville Patrick Marengo et ses équipes, en accord avec le préfet de la Charente-Maritime. La liste s’allonge et elle est disponible sur le site de la mairie, en plus des arrêtés préfectoraux qui rendent obligatoire le port du masque aux abords des écoles, sur les marchés, dans les centres commerciaux et les cimetières jusqu’au 1er décembre.