En cette rentrée si particulière, marquée par l’hommage rendu à Samuel Paty hier matin et l’application du nouveau protocole sanitaire, ils dénoncent des conditions de travail devenues inacceptables. Ils appellent les personnels à se réunir en assemblée générale pour formaliser leurs revendications et décider des actions à mener. Ils menacent notamment de faire grève et ont déposé des préavis. On écoute Cécile Baduel, secrétaire départementale Force ouvrière éducation :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/rentree-1.mp3 Les syndicats enseignants réclament par ailleurs plus de moyens pour assurer la sécurité sanitaires des personnels, et notamment des masques de type FFP2 et des tests massifs. Cécile Baduel :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/rentree-2.mp3 Les syndicats FO, FSU, Sud, la CGT et l’organisation lycéenne UNL appellent d’ores et déjà à un rassemblement le 2 décembre à 14h30 devant la Direction académique de La Rochelle.

La FCPE 17 s’élève également contre les conditions d’accueil dans les établissements scolaires. La Fédération des parents d’élèves dénonce le nouveau protocole sanitaire qui implique notamment l’aération des salles de classe plusieurs fois par jour. « Un pansement sur une jambe de bois », ironise la FCPE 17 qui réclame entre autres la fourniture de masques de qualité pour tous les élèves et des moyens humains supplémentaires.