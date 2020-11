Une mesure qui devrait également satisfaire les huit maires de l’île d’Oléron qui se sont fendus hier d’un communiqué virulent à l’encontre du gouvernement. Ils demandent que le principe d’équité soit rigoureusement respecté entre les petits commerces et les grandes surfaces. Par ailleurs, ils souhaitent aussi pouvoir déroger à la règle du rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les déplacements brefs, afin d’accéder plus librement aux espaces naturels comme les plages, les marais et les forêts.