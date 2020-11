Conséquence du reconfinement et de la crise sanitaire, plusieurs évènements et animations prévus ces prochaines semaines sont annulés. A commencer par le Festival international du film et du livre d’aventure de La Rochelle qui devait se tenir du 9 au 15 novembre. Une version en ligne est en préparation. Pas non plus de cavalcade de la Saint-Sylvestre à Saintes le 31 décembre. Ni de marché de Noël à La Rochelle. Ni de Noël à Royan. Et enfin pas de patinoire place Colbert à Rochefort cette année.