Jean Castex ne cède pas face à la fronde des maires et des petits commerçants. Hier soir à la télévision, le Premier Ministre a réaffirmé que les commerces de proximité non-essentiels resteront bien fermés. Il a toutefois annoncé de nouvelles règles et la publication d’un décret qui entrera en vigueur demain, interdisant aux grandes surfaces ouvertes la vente de produits non-alimentaires déjà interdits dans les commerces de proximité. Plusieurs élus locaux se sont émus de la situation et ont écrit en ce sens au Premier Ministre, à l’image des maires de La Rochelle Jean-François Fountaine et de Saintes Bruno Drapron.

A Rochefort, le maire autorise l’ouverture des commerces non-alimentaires. Dans un communiqué publié samedi, Hervé Blanché a annoncé avoir pris un arrêté en ce sens pour maintenir l’activité interdite pendant la période de confinement, après avoir constaté la veille que les rayons de produits non-alimentaires des grandes surfaces restaient accessibles à la clientèle. Il dénonce une rupture d’égalité et une concurrence déloyale. Mais le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier a aussitôt publié un communiqué pour rappeler l’illégalité d’une telle mesure qui a fait l’objet d’un référé-suspension immédiat auprès du tribunal administratif de Poitiers. Il a également indiqué que tout commerce qui ouvrirait sur la base de tels arrêtés municipaux serait verbalisé.