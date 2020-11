C’est aujourd’hui la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. Une rentrée particulière, placée sous le signe du confinement et marquée par le port du masque obligatoire pour les élèves dès l’âge de 6 ans. Autre obligation : l’attestation de déplacement scolaire permanente pour les parents accompagnant leurs enfants à l’école. Cette rentrée est aussi marquée par le respect d’une minute de silence dans tous les établissements scolaires à 11h en hommage à Samuel Paty, ce professeur d’histoire victime d’un attentat terroriste il y a deux semaines à Conflans-Saint-Honorine. A ce titre, le retour à l’école a finalement été maintenu aux horaires habituels. Ce que dénoncent les syndicats enseignants de Charente-Maritime qui espéraient avoir plus de temps pour préparer cette rentrée et se réorganiser afin de mettre en place le nouveau protocole sanitaire renforcé.