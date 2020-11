Du 15 novembre au 15 décembre, la Communauté de Communes de l’île invite les habitants à se mobiliser, au travers d’actions simples à faire au quotidien, et même pendant cette période de confinement. Elle espère ainsi sensibiliser les Oléronais à l’importance de réduire l’usage du plastique.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, la Communauté de Commune de l’île d’Oléron invite les habitants à relever le « Défi Zéro Plastique ». Durant un mois, à l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets du 21 au 28 novembre, les participants devront réaliser 6 actions : redonner une seconde vie à un objet plutôt que de le jeter, consommer local plutôt que sur internet, opter pour des contenants réutilisables plutôt que jetables, prolonger la vie d’un objet plutôt que de le changer, privilégier les moments de partage plutôt que de consommation, et enfin privilégier les achats en circuits courts plutôt qu’auprès d’intermédiaires. Pour ce faire, la CDC offre un « kit de courses zéro plastique » aux participants. Ce kit contient un sac de courses en tissu de réemploi, un sac à vrac en tissu certifié « contact alimentaire », deux bocaux et une boîte hermétique en verre, ainsi qu’une carte de fidélité Oléron Cœur de villages qui permet de bénéficier de remises chez une trentaine de commerçants partenaires locaux.

Les inscriptions se font sur cdc-oleron.com ou par téléphone au 05 46 47 21 84.