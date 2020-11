Scène ouverte avec le groupe Blush de La Rochelle.

Le groupe est composé de 5 membres:

Xavier: guitare / chant / arrangements / son / kangourou de scène.

Laure: basse / Buveuse d’eau chaude invétérée.

Stéphane: basse / guitare / Grand Manitou de la Rallonge Electrique.

Cédric: batterie / choeurs / roady / Champion du Monde de Tetris.

Elodie: chant / clavier / community manager / démarchage / soigneuse de “bobos”.

Né à La Rochelle en 2014, le groupe est originellement baptisé “Belle des chants” par les trois fondateurs : Xavier, Cédric et le bassiste de l’époque, en hommage à un fromage aujourd’hui disparu des rayons, et dont Richard Gotainer avait composé la musique de pub dans les années 80. Le répertoire était encore hésitant, mais l’envie de reprendre des titres de cette époque avait déjà germé. Deux chanteuses et une choriste se sont succédé jusqu’à ce qu’Elodie arrive au chant en octobre 2017. La volonté de développer le concept “réarranger des morceaux connus mais presque oubliés des années 80” s’est alors confirmée. Le nom du groupe a changé pour “Blush”, inspiré parle le maquillage outrancier de l’époque, et l’idée de “redonner des couleurs aux années 80” (le slogan du groupe). Le logo est d’ailleurs une référence à ces deux aspects (une boîte de blush – tourne-disques). Le bassiste d’origine du groupe a quitté la formation pour d’autres projets musicaux, et Laure ,qui, depuis quelques années, avait envie de partager la pratique de la musique avec son mari Xavier, a courageusement repris la basse, qu’elle avait abandonnée depuis une dizaine d’années pour se joindre à l’équipe. Stéphane est arrivé en 2019 pour compléter le set de basse et enrichir les nouveaux morceaux à la guitare. Blush a aujourd’hui un répertoire évolutif de plus de 30 chansons et se produit régulièrement dans la région.

https://www.facebook.com/BlushLaRochelle