Le Rallye d’automne annulé à son tour. La crise du coronavirus aura également eu raison de la course automobile qui devait se dérouler sur les terres de l’Aunis du 6 au 8 novembre. Mais les organisateurs du Sport automobile océan ont dû renoncer en raison de l’état d’urgence sanitaire et de l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. « Nous sommes sous le choc », ont-ils déclaré, en s’excusant auprès de leurs partenaires et bénévoles. Cette 63e édition est reportée en 2021.