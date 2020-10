C’est le 1er novembre que sera lancée la collecte séparée des biodéchets alimentaires en Vals de Saintonge. C’est une première en Charente-Maritime. Après une première phase de tests, notamment à Surgères, Aigrefeuille et Gémozac, le dispositif arrive dans un premier temps dans 18 communes, avant sa généralisation d’ici à 2023 sur l’ensemble du territoire desservi par le syndicat mixte de gestion des déchets Cyclad. Les explications d’Alexandre Boucherie, chargé de mission zéro déchet :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/biodechets-1.mp3 Un dispositif qui vient en complément du compostage à domicile :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/biodechets-2.mp3 Pas d’objectif fixé pour Cyclad qui compte sur la motivation des usagers et le bon sens collectif pour valoriser ces biodéchets, et de surcroît localement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/biodechets-3.mp3 Pendant trois mois, et pour accompagner la réussite de ce dispositif, les agents de collecte procèderont à une vérification systématique de tous les bacs. Pour s’équiper, rendez-vous à partir d’aujourd’hui dans les mairies des 18 communes concernées. Voici la liste : Les Eglises d’Argenteuil, Poursay Garnaud, Vervant, Aulnay, Saint Pardoult, Nuaillé sur Boutonne, Paillé, Ste Même, Aumagne, Courcelles, St Julien de l’Escap, Fontenet, Varaize, St Georges de Longuepierre, Blanzay, Asnières la Giraud, St Pierre de l’Isle, la Jarrie Audouin.