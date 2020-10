Le projet est en cours et devrait voir le jour grâce au soutien financier de l’Etat, la Région, le Département et la Ville. Situé face à l’hôpital, il sera équipé de huit logements, d’un espace commun et d’une salle d’enseignement à distance. Il permettra d’accueillir dans de meilleures conditions les élèves internes en médecine hospitalière et libérale, et les étudiants en kinésithérapie.