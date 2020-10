Prêts pour le grand frisson à Saint-Palais-sur-Mer ! Pour Halloween et pendant les vacances de la Toussaint, le prestigieux hôtel Primavera devient l’Hôtel de la peur. Une attraction unique en Charente-Maritime pour une expérience 100% immersive. Une création originale signée Secret studio. Une start-up spécialisée dans l’évènementiel et les effets spéciaux qui a imaginé un scenario de toutes pièces, et on ne peut plus d’actualité. On écoute son créateur Olivier Pesch :

Et de gros moyens sont mis en œuvre pour rendre l’expérience plus vrai que nature :

2500 visiteurs sont attendus sur les quinze jours. Rendez-vous jusqu’au 2 novembre de 17h à 23h. Soirées spéciales les 30 et 31 octobre de 17 à 2h du matin, avec une séance de spiritisme hallucinante. Secret studio propose également jusqu’à demain soir une Murder party au château de la Gataudière à Marennes-Hiers-Brouage, de 16h à 23h. Réservations en ligne sur billetweb.fr