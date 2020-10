Scène ouverte avec le groupe Telecab de La Rochelle.

Telecab, c’est la rencontre de 4 fans de Téléphone, qui veulent rendre hommage à l’un des plus grands groupes de rock français. Les plus grands succès du groupe réinterprétés, comme « un autre monde », « ça c’est vraiment toi », « New York avec toi », « Cendrillon », mais aussi des morceaux plus confidentiels que les fans apprécieront (une belle découverte pour les autres). Des guitares électriques sur-vitaminées sur une rythmique imparable. Un vrai moment de pur Rock n’ Roll…

En concert le 13 novembre à 19h au bar V and B de Royan.

https://www.facebook.com/TelecabRockBand