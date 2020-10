Aunis sud vote contre les projets éoliens de Breuil-la-Réorte, Deouil-sur-le-Mignon et Puy-du-Lac. Mardi soir, les élus ont majoritairement rejeté les quatre dossiers en cours, suivant l’avis défavorable émis par le bureau communautaire début octobre. La multiplication des projets sur le territoire et alentour a pour effet de provoquer une overdose chez les élus, comme le souligne Anne-Sophie Descamps, conseillère communautaire déléguée à la Transition énergétique :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/eolien-1.mp3 Anne-Sophie Descamps qui souhaiterait faire intervenir un expert à la CdC pour apporter un regard technique sur le fonctionnement des éoliennes et donner un avis objectif :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/eolien-2.mp3