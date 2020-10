Un contrôle routier qui tourne mal à Salles-sur-Mer, près de La Rochelle. Lundi soir, deux gendarmes ont été agressés et blessés suite à un refus d’obtempérer. Le conducteur du véhicule et son passager, qui étaient alcoolisés, s’en sont alors pris physiquement et verbalement aux deux militaires qui ont riposté. Les deux individus ont finalement été interpellés et placés en garde à vue.