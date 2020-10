Un accord enfin trouvé entre McDonald’s et la mairie de Dolus-d’Oléron. Après cinq années de bataille judiciaire, le nouveau maire Thibault Brechkoff a signé hier une convention qui met fin au contentieux entre l’enseigne de restauration rapide et la commune. Cette dernière ne devra pas verser la moitié des 107 000 euros d’astreinte au géant américain en échange de l’arrêt des procédures engagées contre lui par l’ancien maire Grégory Gendre qui avait refusé d’accorder la permis de construire pour l’aménagement du McDo, malgré une décision de justice. Mais elle devra tout de même payer l’autre moitié à l’Etat. Hervé Gautrot, le gérant, s’est réjoui de cet accord qui, je cite, « met un terme à une situation préjudiciable pour la commune, les habitants et les équipes du restaurant ».