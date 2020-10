Royan accueillera demain un nouveau rassemblement, dans le cadre de l’hommage national rendu à Samuel Paty le soir même à La Sorbonne à Paris. C’est Christine Fréminet, présidente de la Ligue des droits de l’Homme de Royan, qui en est à l’initiative :

Christine Fréminet qui redoute en effet une récupération politique de cette tragédie, mais aussi une stigmatisation d'une partie de la population. Rendez-vous est donné à 15h au carrefour des Droits de l'Homme. Une place hautement symbolique, érigée après les attentats de Charlie hebdo en 2015.

Et puis La Tremblade, Surgères et Châtelaillon-Plage rendront également hommage demain à Samuel Paty. La Tremblade où une minute de silence sera observée à midi devant la mairie dont les drapeaux ont été mis en berne. Même chose à Surgères. Et puis à Châtelaillon, la municipalité donne rendez-vous à la population à 19h sur le parvis de la mairie.