Le lancement ce matin à La Rochelle d’une nouvelle marque de produits locaux en Charente-Maritime. Ça s’appelle « + de 17 dans nos assiettes » et l’objectif est de valoriser toute une filière en circuit court. La démarche initiée par le Département vise également à répondre aux attentes des consommateurs, de plus en plus attentifs à l’origine de leur alimentation et à la qualité des produits, notamment depuis le confinement. Françoise de Roffignac, vice-présidente du Département en charge de l’Agriculture :

A ce jour, plus de 300 produits locaux ont été validés. L’objectif est de franchir la barre du millier d’ici un an. Denis Riffaud est le directeur de La Minoterie coopérative de Courçon. Il fait partie de la trentaine de producteurs à avoir rejoint le dispositif de lancement de la marque :

Fanny Lozac’hmeur, co-gérante de la société « Pom’Royal » à Corme-Royal, voit dans cette collaboration la continuité de ses engagements :

Et pour connaître la liste des producteurs partenaires, rendez-vous sur le site du département la.charente-maritime.fr. Le reportage est signé Lucie Alix.