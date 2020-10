Près de 4000 personnes ont défilé hier soir en Charente-Maritime en hommage à Samuel Paty. Elles étaient près de 500 à Saintes et 3500 à La Rochelle. La Rochelle où le cortège est parti de la place de Verdun direction la médiathèque, avec en tête le maire Jean-François Fountaine, le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier et la directrice académique Annick Baillou. Les rassemblements se multiplient quatre jours après la terrible décapitation du professeur d’histoire à Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines. Dimanche, un millier de personnes s’étaient réunies à Rochefort, Royan et Saint-Jean-d’Angély.