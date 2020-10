Attention travaux à partir d’aujourd’hui sur la commune de Saujon. La RN 150 va connaître un important chantier de rénovation de la chaussée. La circulation sera perturbée sur cet axe et aux abords.

La Direction interdépartementale des routes atlantiques va procéder à la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la RN 150 sur la commune de Saujon. Objectif : améliorer les conditions de sécurité et de circulation sur cet axe, mais aussi le confort des usagers. Cette opération qui va se dérouler sur trois semaines va entraîner des difficultés de circulation sur cette route particulièrement fréquentée. Toutefois, elle est organisée suivant un phasage destiné à minimiser au maximum la gêne aux usagers. Des basculements de circulation seront effectués dans le sens Royan-Saintes. Du 19 au 28 octobre, il sera procédé à la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie de la RN 150 dans le sens Saintes-Royan, à l’échangeur de Saujon-centre. Puis du 29 octobre au 6 novembre, la même opération sera menée à l’échangeur de Saujon-La Lande. Des déviations adaptées à la fermeture de chaque section seront mises en place pour les usagers de la RN 150. La préfecture de la Charente-Maritime invite ces derniers à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire, et à consulter le site de Bison futé pour avoir plus d’information sur le trafic en cours.