La mobilisation samedi d’ATD Quart-monde Rochefort, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Le mouvement entendait appeler à une prise de conscience politique et citoyenne, et mettre l’accent sur une pauvreté croissante. Une pauvreté souvent invisible selon Didier Paillaud, co-responsable :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/atd-1.mp3 Didier Paillaud qui lance un appel aux volontaires pour rejoindre le mouvement et donner de leur temps pour aider les plus démunis, et essentiellement les accompagner :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/atd-2.mp3 ATD quart-monde Rochefort qui propose également une bibliothèque de rue pour permettre l’accès à la culture pour tous, dans les quartiers populaires de la ville.