Scène ouverte avec l’association Desidela 17 de Marsilly.

“Nous sommes 3 artistes musiciens et chanteurs amateurs et un technicien dont le seul but est de partager et faire partager le bonheur de faire de la musique. Catherine Picard, pianiste, chanteuse amateur, arrangements et mise en scène, présidente; Marie-Claire Jaunet, accordéoniste amateur, secrétaire adjointe, Joël Lambert, percussionniste, secrétaire et Yves Jaunet, technicien, trésorier. Nous sommes en train de travailler actuellement sur un projet de création d’une maison de la musique à Marsilly, en collaboration avec la municipalité. Ce projet n’a pas pour objectif de remplacer les écoles de musique proposant des cursus de formation complète, mais en amont de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la musique, la pratique instrumentale, vocale et tout ce qui tourne autour comme par exemple des ateliers de montage vidéo, d’animation d’émission de radio, de sorties culturelles, visites de studio d’enregistrement, masters class, rencontre avec des artistes….”.

