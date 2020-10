Joël Le Scouarnec a été mis en examen hier pour 312 viols ou agressions sexuelles. Après 48 heures de garde à vue, l’ex-chirurgien de Jonzac, qui avait été extrait de la maison d’arrêt de Saintes, a reconnu une partie des faits commis entre 1989 et 2017 principalement sur des mineurs, a indiqué le procureur de la république de Lorient qui ajoute que pour cinq autres cas, les faits n’ont pas pu être caractérisés et 26 situations sont définitivement prescrites. Dans le même temps, une enquête préliminaire est ouverte contre X pour non dénonciation de crimes. Pour rappel, Joël Le Scouarnec doit être jugé aux Assises de Saintes à partir du 30 novembre pour quatre viols ou agressions sexuelles sur mineurs.