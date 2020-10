L’appel au secours du responsable d’un bar culturel de Saintes. Grégory Riou, qui gère le Pop kulture café, boit la tasse. Depuis la rentrée de septembre, son établissement est en train de couler. Le gérant de 45 ans voit en effet sa fréquentation se réduire comme peau de chagrin. Et ce malgré un démarrage prometteur de l’activité lancée il y a un an. Mais la crise sanitaire est passée par-là et tout part à vau-l’eau comme nous l’explique Grégory Riou :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/pop-kulture-cafe-1.mp3 Grégory Riou craint de devoir mettre la clé sous la porte le 1er novembre. Mais l’idée lui est venue de poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Il a hésité une dizaine de jours, puis s’est lancé. Et la vidéo est devenue très vite virale :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/pop-kulture-cafe-2.mp3 Depuis, Grégory Riou constate un retour de la clientèle, même s’il est encore trop tôt pour mesurer les effets de ce buzz autour du Pop kulture café. Un bar unique en Charente-Maritime dédié aux jeux vidéos, BD, comics, mangas et jeux de société.