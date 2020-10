On court ou on marche pour Octobre rose ce week-end. La commune de Saint-Pierre d’Oléron accueille La Boucle rose ce dimanche. Une marche de 4 ou 8km. Les précisions de Thibault Brechkoff, maire de Dolus et vice-président de la Communauté de communes de l’île d’Oléron qui organise l’évènement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/piste-1.mp3 Cet événement a été organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Il sera donc l’occasion pour les participants de s’informer sur le cancer du sein, ainsi que le dépistage précoce.

Marches et course contre le cancer du sein ce dimanche à Surgères avec la première édition des Roses d’Hélène. Deux parcours de marche sont proposés : 3,5 et 7km. Et une course de 7km. Départs dès 9h30 de l’esplanade du pont levis, face au château.