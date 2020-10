Vaste opération anti-stups hier en fin d’après-midi dans les quartiers de Mireuil et Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Plusieurs contrôles d’identité sur réquisition du procureur ont été menés. Une quarantaine de policiers ont été mobilisés, avec l’appui de l’unité canine stupéfiants et d’un drone. Bilan : deux individus ont été verbalisés. Un autre qui détenait plus de 30g de résine de cannabis a été interpellé.

Et puis une opération similaire a été conduite vendredi dernier à Saintes. Six individus ont été contrôlés pour usage de produits stupéfiants.