Valérie Lemercier attendue ce soir au CGR Les Minimes de La Rochelle. La comédienne et réalisatrice vient présenter en avant-première son dernier film « Aline ». Une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion dont la sortie nationale est prévue le 11 novembre. C’est à 20h et c’est avec Hélène FM et l’émission « Chut… on écoute la télé ».