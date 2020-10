C’est le rendez-vous national des professionnels de l’hôtellerie de plein air. Le salon Atlantica s’ouvre aujourd’hui à La Rochelle. 330 exposants et 5000 visiteurs sont attendus pendant trois jours au Parc des expositions. Cette 23e édition va se dérouler dans un contexte particulier, alors que la crise sanitaire a bien failli compromettre la saison touristique. Mais les professionnels restent optimistes, Lucie Alix :

Et c'est dans ce contexte que sont inaugurés ce matin les travaux de rénovation du Club med La Palmyre atlantique. Un village vacances de 26 hectares désormais auréolé de quatre tridents, après 35 millions d'euros d'investissements. Le président national du Club med Henri Giscard d'Estaing sera présent, accompagné du président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau et de l'ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin.