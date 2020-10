Une boutique zéro déchet s’apprête à ouvrir à Marennes-Hiers-Brouage. Ça s’appelle « Un monde en vrac », et comme son nom l’indique, elle ne proposera à la vente que des produits en vrac donc, sans emballage. Un plus pour alléger sa poubelle et faire un geste pour la planète comme le souligne Laure Collignon, la gérante, qui nous explique le concept de son nouveau commerce :

A 32 ans, Laure Collignon se lance dans une nouvelle aventure. Celle du vrac et du zéro déchet. Une idée qui lui est venue comme une révélation :

A J-4 de l’ouverture, le commerce de Laure Collignon, qui est pleine installation, suscite déjà pas mal de curiosité, mais aussi un vif intérêt :

« Un monde en vrac » ouvre samedi face au marché à Marennes.