Le nombre de cas confirmés comme le taux d’incidence n’ont pas beaucoup évolué en une semaine, selon les derniers chiffres communiqués vendredi par l’Agence régionale de santé et Santé publique France qui appellent néanmoins à rester vigilant, car le taux de positivité est en hausse. Et le taux d’incidence régional est toujours supérieur au seuil d’alerte puisqu’il est de 65 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Les jeunes adultes, de 15 à 44 ans, continuent d’être les plus touchés.