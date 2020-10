Mouvement de grève des médico-sociaux ce lundi à l’hôpital de La Rochelle. Les syndicats CGT, CFDT, CFTC et Force ouvrière appellent à cesser le travail, alors que doivent s’ouvrir au Ministère de la santé les travaux sur l’extension du Ségur pour les personnels des établissements sociaux et des services médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. Les agents sont en colère. On écoute Emmanuel Dallière, secrétaire général adjoint de la CGT du Groupe hospitalier de La Rochelle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/greve-hop-lr.mp3 Une action est prévue entre 11h et 15h devant l’établissement et service d’aide par le travail Le Treuil Moulinier. Le mouvement de grève est reconductible.