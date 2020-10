« De Gaulle, l’appel de la liberté ». C’est le nom du spectacle qui sera présenté la semaine prochaine à Surgères par le collège Jeanne-d’Arc. Une cinquantaine d’élèves de 3e vont monter sur la scène du Castel park, dans le cadre d’un travail de commémoration du 130e anniversaire de la naissance du général, des 50 ans de sa disparition et des 80 ans de son Appel du 18 juin. Marie-Claire Largeas, la directrice :Une fiction inspirée de la réalité qui a donné vie à des personnages pour raconter la grande Histoire à travers la petite. Yasmine Labrousse, professeure d’histoire-géographie :Une première grande répétition a eu lieu ce matin au Castel park. Quelques ajustements sont encore nécessaires, mais chaque élève est pleinement investi dans son rôle, à l’image d’Elsa, apprentie comédienne :Pour Quentin, qui interprète le Général de Gaulle, c’est aussi une manière de progresser :Depuis 2015, le collège Jeanne-d’Arc de Surgères met en œuvre une action intitulée « Mémoires de guerre » pour préparer les élèves à la compréhension des grands conflits. Une action pluridisciplinaire dont le but est d’apprendre autrement. Marie-Claire Largeas :Le spectacle « De Gaulle, l’appel de la liberté » sera donc joué jeudi et vendredi prochain à la salle du Castel park de Surgères. C’est à 20h. 5 euros l’entrée. Réservez sur le site de l’établissement.