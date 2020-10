Retour au championnat de Top 14 pour La Rochelle. Les Maritimes, contraints au repos forcé, n’ont pas disputé de match depuis un mois. Ils jouent ce soir à Bayonne où ils ont lourdement chuté l’an dernier. Les Jaune et noir ne partent pas favoris, mais ils vont tout donner pour ramener une victoire, comme le souligne l’ouvreur Jules Plissson :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/sr-plisson.mp3 Bayonne/La Rochelle, c’est ce soir à 20h45.

A noter par ailleurs que deux joueurs du Stade rochelais ont été sélectionnés en équipe de France. Arthur Retière et Grégory Alldritt participeront à la tournée d’automne du XV de France, comme l’a annoncé le sélectionneur Fabien Galthié qui a dévoilé sa liste ce mercredi. Le groupe prépare deux rencontres : face au Pays de Galles le 24 octobre, et le dernier match du tournoi des 6 nations face à l’Irlande le 31 octobre.