Deux hommes ont été mis en examen et écroué pour avoir agressé plusieurs prostituées à Rochefort et La Rochelle. Toutes les victimes étaient de nationalité roumaine ou brésilienne. Les deux suspects âgés de 20 et 30 ans appartiendraient à une bande organisée ayant agressé une dizaine de prostitués ces derniers mois pour leur extorquer de l’argent. L’une des victimes dénonce un viol. L’enquête se poursuit activement sous la direction d’un juge d’instruction.