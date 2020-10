Une cinquantaine d’enseignants et personnels d’éducation du collège Hélène de Fonsèque de Surgères se sont mis en grève ce matin. Ils ont manifesté leur colère devant les grilles de l’établissement pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail depuis la rentrée. On écoute Céline Gouttefangeas, professeur de lettres et responsable syndicale au SNES :

Depuis vendredi, le collège se retrouve sans principal adjoint. Une situation intenable pour le corps enseignant, mais qui devrait être réglée avec la nomination aujourd’hui d’un remplaçant suite à une rencontre hier avec la directrice de l’inspection académique de La Rochelle. Mais les moyens manquent toujours :

Le mouvement a reçu le soutien de la FCPE et des parents d’élèves, à l’image de cette maman venue prêter main forte aux enseignants :

Voilà cette mère de famille qui appelle d’autres parents d’élèves à se mobiliser pour soutenir les enseignants qui promettent de nouvelles actions s’ils n’obtiennent pas satisfaction.