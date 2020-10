Dans le cadre de son nouveau CLAS pour Contrat local d’accompagnement à la scolarité, le Centre intercommunal d’action sociale vient de mettre en place des ateliers vidéos et BD gratuits à destination des élèves volontaires de 6e et 5e du collège Jean-Hay, autour de cette thématique. L’idée étant de proposer aux jeunes d’apprendre autrement, en dehors du temps scolaire, au travers d’activités créatives et culturelles. Patrice Brouhard, vice-président de la CdC en charge des affaires sociales :

Pour Jennifer Tranchant, la directrice du CIAS, ces ateliers sont l’opportunité de stimuler les jeunes avec des outils de leur quotidien :

Ces ateliers se déroulent tous les mardis après-midi, après les cours. Le premier a eu lieu cette semaine à Bourcefranc-le-Chapus, au chantier naval des lasses marennaises. Un bon support pour l’illustrateur Thibault Lambert qui accompagne ces jeunes dans leur projet de création d’une bande dessinée :

La mise en place d’un atelier vidéo, avec l’aide d’Agathe Zimmer de Marennes-Oléron TV, aura aussi de grandes vertus pour ces jeunes, au-delà de l’aspect purement récréatif :

Le reportage est signé Lucie Alix.