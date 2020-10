A Saint-Just-Luzac, près de Marennes, le panneau en l’honneur de Jacques Jamain a été décroché hier du Mémoriel du Pont de la Bergère. Une action menée par des descendants de résistants qui ne tolèrent plus l’amalgame historique fait par la municipalité. Ils dénoncent en effet l’installation de ce panneau en 2017 par la municipalité en hommage à un ami, près de la stèle érigée en mémoire de sept résistants parachutés à cet endroit en août 1943, puis dénoncés et morts fusillés en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Face à l’inertie des autorités publiques, le panneau a donc été retiré, et envoyé par colis au Président Emmanuel Macron.