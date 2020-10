L’information a été communiquée hier sur la page Facebook de l’évènement. La crise sanitaire aura eu finalement raison de cette 30e édition qui devait se tenir le dimanche 29 novembre. Le 2e plus grand marathon de France avait été maintenu malgré la Covid-19. Mais la reprise de l’épidémie et les restrictions liées à la crise ont contraint les organisateurs à renoncer. Grosse déception pour les 6 000 coureurs inscrits, et un coup dur pour la Ville puisque l’épreuve représente en moyenne 2,5 millions d’euros de retombées économiques. Une nouvelle date a été fixée pour le 28 novembre 2021. Les inscriptions seront lancées début février.