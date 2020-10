C’est aujourd’hui que débutent pour quatre jours les Rencontres de la sécurité. Pas de grand rendez-vous cette année en Charente-Maritime en raison de la crise sanitaire, mais des temps d’échange dans les établissements scolaires et au plus près de la population. Comme ce matin au collège André-Albert de Saujon sur la thématique du harcèlement scolaire, ou au marché de Royan pour une rencontre avec les policiers de la brigade accidents et délits routiers. A Rochefort, policiers, gendarmes et pompiers se rassemblent cet après-midi place Colbert pour parler sécurité routière, arnaques sur internet et vols avec violence.