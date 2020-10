Professeurs, personnels et parents d’élèves sont en colère. Ils dénoncent une dégradation des conditions de travail et d’enseignement depuis la rentrée. De nombreux dysfonctionnements sont constatés : emplois du temps non adaptés, difficulté à trouver un remplaçant pour le poste de principal adjoint, vie scolaire surchargée et informations données dans l’urgence. Rien ne va plus. Une manifestation est prévue ce jeudi à 10h devant la cité scolaire, avant un autre rassemblement l’après-midi à 14h30 devant l’inspection d’académie à La Rochelle.