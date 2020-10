C’est la 7e édition. Une édition maintenue malgré la crise sanitaire. Toutes les rencontres d’auteurs, les ateliers et les animations seront proposés dans le respect des gestes barrières. De nombreux intervenants sont attendus à partir de vendredi, et notamment l’écrivaine Valentine Goby qui présentera en ouverture vendredi soir à 20h30 au Café français une lecture musicale de son roman Murène, paru l’an dernier aux édition Actes Sud. Véronique Amans de l’association En avant-première, qui organise l’évènement, nous en dit plus :

Le programme complet sur enavantpremiere.info. Tous les rendez-vous sont en libre participation.