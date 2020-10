Un accident a fait deux blessés dont un grave hier après-midi à Arces-sur-Gironde, près de Royan. Vers 17h30, sur la D114, rue des Fauberts, la remorque d’une camionnette s’est détachée du véhicule, puis est venue percuter un fourgon arrivant en face. La passagère avant, qui a été grièvement touchée, a dû être désincarcérée. Elle a été prise en charge par les secours et transportée en hélicoptère vers le CHU de Poitiers. Légèrement blessé, le conducteur a été transporté à l’hôpital de Royan. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident et le degré de responsabilité du conducteur de la camionnette, et de savoir si sa remorque était bien attachée.