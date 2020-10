Un exercice grandeur nature de lutte contre une pollution maritime accidentelle démarre aujourd’hui dans le secteur de La Rochelle. Le naufrage d’un pétrolier sera simulé au large des côtes charentaises, suivi d’une marée noire dans le pertuis d’Antioche. Il s’agit en fait de deux exercices en un, baptisés « Charente 2020 » et « Polmar 17 ». Ils sont coordonnés par la préfecture maritime de l’Atlantique et la préfecture de la Charente-Maritime, et doivent conduire à la mise en œuvre des différents volets du dispositif Orsec pendant ces trois prochains jours, notamment pour la protection des sites sensibles.