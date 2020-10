L’épidémie de coronavirus recule en Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres publiés vendredi par l’ARS et Santé publique France montrent que la situation s’améliore dans notre région, et notamment en Gironde. Néanmoins la circulation du virus reste encore très active.

Une tendance à la baisse du taux d’incidence est observée en Nouvelle-Aquitaine, en particulier en Gironde, département le plus touché et classé en vulnérabilité élevée. Avec près de 69 cas pour 100 000 habitants il y a un peu plus d’une semaine, c’est dix de moins que huit jours plus tôt. Toutefois, la circulation du virus reste très active dans la région. Le taux d’incidence est supérieur de près de 20 points au seuil d’alerte établi à 50 cas pour 100 000 habitants. En outre, le taux de positivité est en progression. La moyenne régionale passe de 5,5 à 5,9%.

Néanmoins, cette évolution démontre que les mesures prises pour faire reculer la progression de la covid-19 et la mobilisation de tous peuvent freiner l’épidémie, selon l’Agence régionale de santé qui en appelle à la vigilance de chacun en continuant au quotidien à appliquer les gestes barrières et à respecter les mesures préfectorales. Le masque doit être porté dans les lieux clos et les endroits très fréquentés, comme c’est désormais obligatoire dans 22 communes de l’agglomération de La Rochelle. Ces gestes doivent devenir des réflexes, martèle l’ARS. « Ils sont les seuls moyens efficaces pour faire reculer le virus dans notre région », conclut-elle.

A noter que la Charente-Maritime déplore un mort de plus en une semaine, pour un total de 54 décès depuis le début de l’épidémie.