La Communauté de communes basée à Surgères entend rejoindre le dispositif national qui permet de débloquer des fonds pour redonner des emplois à des personnes qui en sont privées depuis longtemps. Confrontés à un taux de chômage élevé, les élus ont engagé les démarches pour faire aboutir le projet. Un projet qui rassemble plusieurs partenaires de l’emploi et de l’insertion. Tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir. On écoute Jean Gorioux, président de la CdC Aunis Sud :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/zero-chomeur-aunis-sud.mp3 Et pour en savoir plus sur le projet de Territoire zéro chômeur de longue durée en Aunis Sud, une permanence est assurée tous les lundis de 14h à 16h à la Maison de l’emploi de Surgères.