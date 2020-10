Pas de dégâts la nuit dernière en Charente-Maritime suite au passage de la tempête Alex. Les sapeurs-pompiers nous ont informé ce matin qu’ils n’ont réalisé aucune intervention liée au phénomène climatique qui a été plus virulent en Bretagne et qui menace désormais le Sud-Est de la France. Notre département reste pour l’heure placé en vigilance jaune pour le risque de vagues-submersion. En revanche, elle a été levée pour le risque de vent violent et pluies-inondation.