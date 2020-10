La lutte contre la circulation de la covid-19 s’intensifie dans l’agglomération de La Rochelle. Le port du masque devient obligatoire à partir d’aujourd’hui dans 22 communes du territoire. La décision a été prise conjointement par le président de l’agglo Jean-François Fountaine et le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, face à la reprise de l’épidémie. La mesure est valable dans les hyper-centres, les zones commerciales, les marchés et aux abords des établissements scolaires. A La Rochelle, le périmètre défini cet été est désormais élargi dans l’hyper-centre, les marchés et aux abords des écoles.