La Fondation La Rochelle université a lancé hier après-midi une grande opération de solidarité. Objectif : collecter et distribuer des colis alimentaires aux étudiants les plus en difficulté en cette rentrée, mais aussi des ordinateurs pour pallier un éventuel recours à l’enseignement à distance. Avec la crise sanitaire, certains sont encore plus dans le besoin. D’où un appel à la mobilisation. Jean-Marc Ogier, président de La Rochelle université :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/fondation-univ-lr.mp3 A noter qu’une distribution de colis alimentaires aura lieu tous les 15 jours le mercredi à la Maison de l’étudiant. Une aide qui vient en complément du repas à 1 euro annoncé par le gouvernement pour les étudiants boursiers. Pour faire un don, contacter la Fondation La Rochelle université au 06 58 60 51 86.