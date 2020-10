De nouvelles mesures pour inciter les propriétaires de l’île d’Oléron à louer à l’année. Face au manque de logements, la Communauté de communes leur propose des avantages fiscaux en optant pour des baux longue durée et en proposant des loyers abordables pour héberger les ménages les plus modestes.

A l’instar des territoires touristiques, l’île d’Oléron est marquée par une pénurie de logements locatifs à l’année au profit d’un parc locatif saisonnier. Résultat : les ménages les plus modestes peinent à trouver un logement ! Ce phénomène s’explique principalement par la peur des complications éventuelles liées à la location longue durée comme les impayés, les dégâts matériels ou les relations conflictuelles avec les occupants. Face à ce constat, les élus communautaires ont décidé d’encourager les propriétaires à utiliser le dispositif de l’Etat appelé « louer abordable », en proposant notamment une contribution financière supplémentaire de la Communauté de Communes pour les logements neufs ou anciens : une solution « gagnant-gagnant » permettant aux propriétaires de bénéficier d’avantages fiscaux avec notamment une déduction d’impôts sur les revenus locatifs qui peut aller de 50 à 85%. Mais aussi de la prime de l’Etat de 1000 euros et de 500 euros de la CdC s’ils confient la gestion de leur bien à l’agence immobilière à vocation sociale de la Charente-Maritime Alizés 17. De quoi garantir aux ménages modestes des loyers abordables. Seule obligation : le propriétaire signe une convention d’engagement avec l’Agence Nationale de l’Habitat d’une durée de six ans si le bien est loué sans avoir bénéficié d’aides aux travaux. Neuf ans si le propriétaire a perçu une subvention de l’Anah.